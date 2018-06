Burkina Faso: Assurer la sécurité alimentaire d'ici à 2030

Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a organisé le jeudi 14 juin 2018 à Ouagadougou, un atelier national de lancement des documents de la revue stratégique « Faim Zéro » au Burkina Faso. L'objectif de cette activité, placée sous le patronage du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a été l'appropriation des résultats par les différents acteurs intervenant dans la lutte contre la faim.

Le Burkina Faso veut venir à bout de la faim d'ici à 2030. Pour ce faire, les différents acteurs travaillent depuis 2017 pour l'élaboration d'un plan stratégique dénommé « Faim zéro »au Burkina Faso.

Afin de permettre une appropriation des résultats dudit plan et obtenir l'engagement de tous les acteurs dans la mise en œuvre des actions identifiées, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a procédé au lancement officiel, le jeudi 14 juin 2018, de l'atelier national des documents de la revue stratégique « Faim zéro » au Burkina Faso.

Cette cérémonie a réuni près de 300 participants dont des membres du gouvernement, des représentants de structures étatiques, des Partenaires techniques et financiers (PTF), des membres d'ONG et d'OSC intervenant dans le domaine du développement rural.

Cette activité a été présidée par le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouédraogo, représentant le Premier ministre, Paul KabaThiéba, haut patron de la cérémonie.Pour lui, le Burkina Faso s'est engagé aux côtés des autres nations dans la lutte pour l'élimination de la faim dans le monde.

« A l'heure où le monde est résolument tourné vers l'éradication de la faim à travers les Objectifs de développement durable (ODD), il est plus que primordial que notre pays trouve les voies et moyens pour ne pas manquer ce rendez-vous », a laissé entendre le représentant du Premier ministre.

Selon Jacob Ouédraogo, la vision stratégique du gouvernement pour la transformation structurelle de l'économie du pays permettra à terme de réduire significativement le niveau de la pauvreté et accélérer le développement social.

Pour l'atteinte de ces objectifs, il a souligné la nécessité d'engager des investissements importants au regard du caractère multisectoriel de la réalisation de la « Faim Zéro ». Pour cela, il a appelé tous les acteurs nationaux et les partenaires du Burkina Faso à une synergie d'actions pour l'éradication de la faim au Burkina Faso.

Une invite réitérée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Soummanogo Koutou représentant les ministres en charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Car, a-t-il expliqué, la voie vers cette ambition d'élimination de la faim est jalonnée de contraintes structurelles et conjoncturelles.

Des contraintes exacerbées, selon le ministre en charge des ressources halieutiques, par des aléas climatiques devenus de plus en plus intenses et fréquents au Burkina Faso dans un contexte de changement climatique à l'échelle mondiale. S'appuyant sur la dernière campagne agricole, M. Koutou a dépeint la situation alimentaire du ''pays des Hommes intègres".

Pour lui, « le Burkina Faso traverse une situation alimentaire difficile en cette année 2018. Cette situation a conduit le gouvernement à mettre en place un plan de soutien aux populations vulnérables d'un montant d'environ 81milliards 400 millions de francs CFA ».

L'appropriation de ces documents de la revue stratégique « Faim Zéro » va servir de boussole, à écouter M. Soummanogo Koutou, aux acteurs pour l'élimination de la faim au Burkina Faso d'ici à 2030.

Des partenaires prêts à accompagner le Burkina Faso

L'appel du gouvernement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Car, les représentants des différents partenaires se sont engagés à s'investir et à soutenir les actions du pays des Hommes intègres pour l'atteinte de l'objectif « Faim zéro ».

Chris Toé, Conseiller principal, responsable de l'Unité de coordination et appui des stratégies, représentant du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), a salué l'initiative.Il a rassuré que le PAM et ses partenaires s'engagent à soutenir le gouvernement et le peuple burkinabè dans leur quête de l'autosuffisance alimentaire.

Le facilitateur national de la Revue stratégique « Faim zéro » au Burkina Faso, Pierre Claver Damiba, a fait un exposé sur l'objectif « Faim zéro », au cours de la cérémonie d'ouverture de l'atelier. Pour lui, deux documents ont été réalisés. Le premier document de « Faim zéro » a fait un diagnostic sur l'état des lieux de la situation alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso.

Cela a permis, selon lui, d'identifier les défis majeurs à surmonter par le Burkina Faso pour atteindre l'objectif 2 des ODD visant à « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable » d'ici à l'horizon 2030. M. Damiba est revenu sur les principaux défis pour l'atteinte de l'objectif « Faim zéro » qui sont entre autres, la maîtrise de l'eau, l'intensification des productions végétales, animales, halieutiques, fauniques et forestières, la réduction des pertes postrécoltes, l'organisation des filières agroalimentaires, le suivi et le fonctionnement des marchés agricoles.

Le facilitateur national a également souligné la nécessité d'améliorer la protection sociale des communautés et des ménages vulnérables, d'augmenter les revenus des producteurs, de prévenir et de gérer les crises alimentaires et nutritionnelles.

Le deuxième document dénommé feuille de route « Faim Zéro » propose, à entendre Pierre Damiba,des perspectives en vue de lever les contraintes identifiées dans l'état des lieux et de satisfaire les recommandations formulées pour «éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable».

L'élaboration de ces documents de la revue stratégique « Faim zéro » a débuté en 2017 avec l'appui du Programme alimentaire mondial (PAM). Quatre axes stratégiques ont été formulés pour l'atteinte de la « Faim Zéro » au Burkina Faso.

Il s'agit de l'augmentation des disponibilités alimentaires pour couvrir les besoins des populations de façon durable, de l'amélioration de l'accessibilité physique et financière aux produits alimentaires pour le renforcement de la résilience des populations, du renforcement des efforts d'amélioration de l'état nutritionnel des populations et du renforcement de la gouvernance et des capacités de prévention et de réponse aux crises en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.