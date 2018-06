Burkina Faso: Grèves au ministère en charge des finances

Depuis le mois de mai, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) vit au rythme des grèves et sit-in. Des agents dudit ministère se sont démarqués de ces mouvements et ont appelé certains de leurs collègues à la retenue, au cours d'un point de presse qu'ils ont animé le 18 juin 2018, à Ouagadougou.

«Si le droit de grève est légal, il faut cependant noter que son recours de façon systématique et abusive est un facteur de destruction des efforts de relance économique et social en cours dans notre pays ».

C'est en ces termes que le porte-parole d'un groupe d'agents du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Ludovic Patrice Bazié, par ailleurs contrôleur des services financiers à la direction générale de la solde, a débuté sa déclaration liminaire devant la presse, le 18 juin 2018, à Ouagadougou.

Pour M. Bazié, entouré de trois de ses camardes, la tournure à l'allure de radicalisation que prend la lutte syndicale au sein du MINEFID manque de fondement objectif.

« En parcourant point par point les revendications de la Coordination des syndicats du MINEFID (CS-MINEFID), nous nous rendons compte qu'aucun argument objectif ne peut conduire un syndicat responsable à un tel niveau de radicalisation », a-t-il martelé.

C'est pourquoi M. Bazié et ces camarades invitent leurs collègues à la modération, compte tenu de la situation actuelle du Burkina Faso.

« Au regard du contexte difficile dans lequel se trouve notre pays (famine, attaques terroristes... ) nous lançons un appel pressant aux agents du MINEFID à se démarquer des positions maximalistes dans les revendications syndicales qui répondent plus à d'autres chapelles qu'aux intérêts des travailleurs », a déclaré Ludovic Patrice Bazié.

Des points qui divisent

Le groupe a également dénoncé certains points de revendication de la Coordination des syndicats du MINEFID qu'il trouve injustifiés. Il s'agit notamment de la question du bâtiment R+4 et du check-off.

Sur ce dernier point, les animateurs de la conférence de presse disent ne pas comprendre la réticence de CS-MINEFID, bien que les dispositions réglementaires encadrant le prélèvement volontaire à la source des cotisations syndicales des travailleurs des secteurs public et parapublic soient précises.

« Comment peut-on par exemple prélever la cotisation syndicale d'un agent sans son consentement et de surcroît l'utiliser sans produire un bilan de gestion. Est-ce là le syndicalisme de la lutte des classes ? », s'est demandé M. Bazié. Autre point fustigé par les conférenciers, la gestion des organisations syndicales du MINEFID.

C'est le cas du SYNAFI (syndicat national des agents des finances) qui est dirigé par un bureau incomplet et dont le mandat a échu depuis le 19 décembre 2015, avec une gestion peu transparente des ressources du syndicat, à en croire Ludovic Patrice Bazié et ses compagnons.

« Malheureusement, les débats inopportuns sur le niveau du fonds commun occultent le regard militant sur la gestion du bureau syndical et sur l'orientation des luttes », a-t-il regretté.

Outre ces griefs, M. Bazié et ses camarades ont relevé un certain nombre d'injustices qui ont cours au sein du ministère de l'Economie et dont nombre d'agents sont victimes. Parmi ces cas d'injustices figure la répartition inéquitable des Fonds communs (FC) aux agents qui ne sont pas logés à la même enseigne.

Certains sont motivés à seulement 30% et d'autres à 60% sans raison objective ; et même contraire aux principes de performance, de solidarité et d'équité préconisés par les textes régissant le FC, a déploré l'animateur face aux journalistes.

Pour ce groupe d'agents, il y a également une injustice en matière de promotion au sein du MINEFID, une injustice qui se manifeste par la « contestation des nominations de certains agents à des postes de responsabilités au prétexte qu'ils n'ont pas été formés à l'ENAREF ».

Bientôt, un « syndicat rassembleur » au MINEFID

Face à ces injustices, le groupe préconise le retour à une certaine équité à travers, entre autres, la relecture de l'arrêté portant conditions d'éligibilités et des modalités de répartition du FC alloué aux agents des structures du MINEFID autres que les régies de recettes, le traitement égal de tous les agents du MINEFID aux fonds de motivation, l'inclusion et la participation de tous les acteurs du ministère dans la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence sur la rémunération des agents de la Fonction publique.

Sur ce dernier point, M. Bazié et ses camarades disent ne pas comprendre l'absence de la CS-MINEFID à cette conférence des forces vives sur le système de rémunération des agents publics. Pour eux, la coordination a raté une occasion qui lui a été offerte pour s'expliquer et défendre ses acquis.

Dans tous les cas, le groupe n'entend plus se laisser faire. Et c'est pourquoi, il a annoncé la création, dans les prochains jours, d'un syndicat qui regroupera tous les agents du ministère de l'Economie et des Finances.

« Nous informons l'opinion nationale de la naissance d'un mouvement syndical rassembleur, qui va œuvrer à la défense des intérêts moraux et matériels de l'ensemble des agents du MINEFID », a conclu M. Bazié.