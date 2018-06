Cote d'Ivoire: Violence sexuelle - La CNDHCI se félicite des avancées observées

De 478 cas observés en Côte d'Ivoire en 2012, les violences sexuelles perpétrées par les Forces de Défenses et de Sécurité ont chuté suite à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement et d'autres initiatives telles que la révision du Code de conduite militaire et de nombreuses sessions de sensibilisation et de formation. Il a été enregistré 30 cas en 2014, 3 cas en 2015 et une seule tentative de viol en 2016.

Proclamée le 19 juin 2015 par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, la journée internationale pour l'Elimination de la Violence Sexuelle en temps de conflit est déterminante pour sensibiliser à mettre un terme aux violences sexuelles liées aux conflits, de manifester une solidarité à l'égard des victimes et de rendre hommage à celles et ceux qui luttent pour éliminer ces crimes.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.