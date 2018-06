Cote d'Ivoire: Infrastructures au profit des populations - Mariatou Koné s'imprègne de l'état d'avancement des projets

L'objectif, c'est que ces deux villages se mettent ensemble pour parler d'une même et seule voix. Nous espérons que la cohésion que nous recherchons entre Tombougou et Samogosso sera effective. En attendant la livraison des travaux, les populations ont commencé à se côtoyer, à se parler, c'est un bon signe », a conclu la Ministre Mariatou Koné.

« A l'issue de la visite, nous sommes satisfaites. Les travaux avancent bien. Le foyer des jeunes et des femmes a un taux d'exécution de près de 80%. Le château d'eau est déjà fonctionnel et utilisé par les populations. Quant au complexe dont nous avons fait la pose de la première pierre récemment a effectivement démarré », s'est réjouie, la Ministre Mariatou Koné.

Trois infrastructures de développement en chantier visitées ce lundi 18 juin dans le département de Boundiali par le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Ce sont, le foyer des jeunes, le château d'eau et du complexe religieux socio-éducatif de Tombougou-Samogosso dont les poses de première pierre ont été faites respectivement en janvier et avril dernier.

