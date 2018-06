Cote d'Ivoire: Éducation, santé et sport - Samuel Eto'o explique ses projets aux députés ivoiriens

Le footballeur international camerounais était l'invité de l'hémicycle ivoirien. C'était ce lundi 18 juin, à la rotonde de l'Assemblée nationale. Où Samuel Eto'o était face aux députés ivoiriens de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'institution.

Une séance de travail qui a duré un peu plus d'une heure. C'est le président de l'institution, Guillaume Soro, conformément aux civilités d'usage, qui a introduit devant ses pairs députés, la star africaine. «Nous avons devant nous un valeureux footballeur africain. Mais, sa réputation va désormais au-delà du monde du football...», a salué Guillaume Soro.

Pour le moins qu'on puisse dire c'est une grande première de voir un sportif de haut niveau venir échanger avec des députés. Mieux, d'exposer et partager ses projets pour la jeunesse africaine avec des parlementaires d'un pays. Le footballeur a profité de l'occasion à lui offerte par Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, pour annoncer qu'il compte réaliser très bientôt des projets majeurs en Côte d'Ivoire.

Organisation de l'évènement Eto'o charity match piloté par la Fondation privée Samuel Eto'o en Côte d'Ivoire. Et ce, à la faveur de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Can) de football de 2021 en Côte d'Ivoire. Construction prochaine d'une école primaire. Tels sont les projets parmi tant d'autres que «le beau» Samuel compte réaliser dans le pays de sa belle-famille.

Accueilli par son hôte sous le coup de 11h, et par de nombreux parlementaires, le footballeur s'est dit heureux d'être invité à venir partager son expérience.

«Je suis un enfant d'Afrique. J'ai eu l'opportunité de voir autres choses, de devenir ce que je suis grâce à vous. Très souvent, quand je suis de l'autre côté et que je me trouve dans un stade, loin de notre continent, ce qui me donne la force d'essayer d'être le meilleur, c'est parce que je me dis qu'à travers les résultats que je peux produire, c'est une opportunité que je donne à d'autres Africains», a-t-il signifié.

L'ex-capitaine des Lions Indomptables du Cameroun a souligné la nécessité pour lui de faire beaucoup de choses pour les jeunes ivoiriens et africains.

«Malgré les efforts financiers déployés pour le renforcement du secteur éducatif, ceux-ci ne représentent que 15% des dépenses publiques de la région subsaharienne. Un enfant sur trois ne va pas jusqu'au bout de ses études primaires, 50% ne finissent pas le secondaire et moins de 10% font des études supérieures.

Ce qui diminue considérablement les chances d'employabilités de nos jeunes dans un contexte où les activités économiques reposent de plus en plus sur des secteurs des technologies et des services», a-t-il souligné.

Et pour l'accompagner dans son action, Samuel Eto'o a demandé l'assistance du président du Parlement ivoirien. «Dans un avenir proche, je discuterai avec mon grand frère, le président de l'Assemblée nationale, pour voir dans quelle ville nous pouvons construire une école primaire.

Je pense que la base de tout, c'est l'éducation. J'espère que mon grand frère (Guillaume Soro) me permettra de réaliser ce projet dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire», a-t-il espéré devant les membres du Parlement ivoirien. Non sans avoir insisté sur le fait que «le modèle éducatif africain doit être révisé, afin de concentrer plus de moyens dans les premières années de formation...».

Pour atteindre ses objectifs, Samuel Eto'o a précisé devant les députés que sa Fondation s'est engagée depuis plusieurs années dans la promotion de trois principaux domaines d'activités: la santé, l'éducation et le sport. Des actions que le footballeur matérialise dans le vaste projet dénommé «Eto'o charity match». Dont la deuxième édition aura lieu, a souhaité Samuel Eto'o, en Côte d'Ivoire.