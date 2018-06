Burkina Faso: L'activiste Naïm Touré est toujours en garde à vue

L'activiste s'indignait en ces termes : « Je dis et le répète que le politicien de la majorité actuelle MPP n'a rien à foutre de vos putains de vie. De nos putains de vie à nous simples civils aussi d'ailleurs. Excusez-moi le terme. » Et il concluait ainsi, en lettre capitales : « Tous ensemble, recadrons ces vauriens. À défaut boutons-les hors de nos vues. Trop, c'est quand même trop ».

Au Burkina Faso, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré est toujours en garde à vue. Il devrait être présenté au parquet dans la journée de mardi 19 juin, selon son avocat. Naïm Touré a été interpellé jeudi dernier pour « incitation à la révolte ». Sur sa page Facebook, il s'était indigné du sort d'un gendarme qui était toujours en attente d'une évacuation sanitaire près d'un mois après avoir été blessé lors d'une opération antiterroriste. La société civile burkinabé se mobilise et demande sa libération immédiate.

