Burkina Faso: Un discours préparé et des larmes pour influencer les juges

C'est un prévenu particulier qui a comparu devant la Cour correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou, le lundi 11 juin 2018. Maîtrisant le français à perdre ses interlocuteurs et l'auditoire, O.C. est natif de Koupéla (né en 1964), marié et père de quatre enfants.

Cet employé de commerce résidant au quartier Marcoussis de Ouagadougou a été appréhendé le 16 avril dernier en possession d'une moto neuve déclarée volée.

Dans les faits, O.C. s'est arrêté aux abords de la voie pour demander 1 000 F CFA à un groupe de personnes parce qu'il était à court de carburant. Ses bienfaiteurs qui lui ont donné l'argent se sont tout de suite ravisés en lui demandant les documents de l'engin parce qu'il leur a paru « bizarre » que quelqu'un qui a une nouvelle moto ne puisse pas avoir de l'argent pour le carburant.

N'ayant pu fournir aucun document, il sera interpellé par la police. Au commissariat, il confie que la moto a été achetée par son «cousin» au Théâtre populaire, mais ce dernier (injoignable depuis) serait parti sur un site aurifère sans laisser le moindre document de l'engin. Le hic, c'est que A.L, la propriétaire de l'engin a d'abord décrit à la police, la personne qui était sur le lieu où elle a garé sa moto qu'elle n'a pas retrouvée par la suite.

Elle a parlé d'une personne âgée, de teint clair. Quand la police a sorti O.C. pour demander à la victime si c'était de lui qu'elle parlait, elle a tout de suite indiqué que, sans se tromper, O.C. était celui qui était assis quand elle garait l'engin. Au regard de ces faits, le procureur a requis au Tribunal qu'il soit reconnu coupable et condamné à 12 mois de prison ferme.

Il a fallu que le Tribunal lui donne la parole pour se prononcer sur la réquisition du parquet, pour que O.C. sorte de sa poche une feuille où il a écrit une sorte de discours pour exprimer les leçons qu'il a apprises de sa détention et promettre d'informer l'autorité compétente la plus proche, dès que son « cousin » reviendra du site aurifère.

Il a clos son discours en éclatant en sanglots, signe qu'il s'agit d'une parfaite mise en scène pour influencer la décision du Tribunal. Au final, il a été condamné à 12 mois de prison ferme comme requis par le Parquet.

Voler pour soigner son enfant, malgré la gratuité des soins

Vigile dans une entreprise de travaux publics basée à Ouagadougou, O.K.O a soustrait 15 tôles et 3 tubes PVC dans le matériel qu'il était censé garder.

Quand le patron lui a signifié qu'il a perdu du matériel, O.K.O a immédiatement avoué que c'est lui qui les a volés et vendus à 20 000 F CFA pour soigner son enfant d'un an et demi qui était malade. Pourquoi as-tu volé pour soigner ton enfant alors que les soins sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans ?

As-tu demandé au patron ou à d'autres personnes de l'argent et ils ne te l'ont pas donné ? Sans donner de réponses convaincantes, O.K.O a toutefois dit qu'il a eu recours à beaucoup de personnes sans gain de cause.

Dans son réquisitoire, le procureur a estimé que les faits de vol sont établis étant donné que le prévenu les a lui-même reconnus. Il a donc requis de le déclarer coupable et de le condamner à 12 mois de prison avec sursis. Le Tribunal l'a suivi en condamnant O.K.O à cette peine.

Pourtant «licencié», il détourne un million de F CFA de son entreprise

Le lundi 11 juin 2018, Y.G.A.M comparaissait devant le TGI de Ouagadougou pour abus de confiance sur la somme de 1 000 000 de F CFA appartenant à une entreprise de vente de motos de la place.

Ayant reconnu les faits, cet étudiant en 3e année de markéting et communication a expliqué qu'il a commencé à travailler dans ladite entreprise comme agent commercial en février 2018. Alors qu'il était sur le point de signer un contrat d'un an avec l'entreprise, le 2 mai, il lui a été signifié la fin de « son séjour dans la maison ».

Près d'une heure plus tard, un client de l'entreprise qui ne savait pas qu'il a été « licencié » lui a remis 1 000 000 F CFA qu'il doit à l'entreprise. Sans piper mot à ses anciens patrons, ni au client, Y.G.A.M s'est « évaporé » avec le million. « Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait de façon concrète avec l'argent », a-t-il répondu à une question du procureur.

Pour ce délinquant primaire, jeune de surcroit, le parquet a requis qu'on lui accorde une seconde chance avec une condamnation de 36 mois avec sursis. Le Tribunal a eu la main moins lourde en le condamnant à 12 mois avec sursis.

Il détourne l'argent des sachets plastiques pour construire son mur

12 mois de prison ferme et une amende de 1 million 260 mille F CFA, c'est la peine qu'a écopée R.I qui a aussi comparu à l'audience correctionnelle du TGI de Ouagadougou, le lundi 11 juin 2018.

Il lui était reproché d'avoir détourné en 2017, la somme de 2 millions 260 mille F qui lui avait été remise pour l'achat de sachets plastiques pour la production d'eau minérale à Mogtedo. R.I, qui a tout de suite reconnu les faits, dit avoir utilisé une partie de la somme pour soigner son enfant qui était malade et construire le mur de son domicile.

Bien qu'il ait rétrocédé 1 000 000 de F CFA, le procureur du Faso a requis qu'il soit maintenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance et reconnu coupable parce que les faits sont suffisamment établis. Le Tribunal qui a suivi le parquet dans sa réquisition l'a donc condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'un an et le paiement du restant du montant détourné, à savoir 1 million 260 mille F CFA à titre de dommage et intérêt.