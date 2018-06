Angola: La Police nationale veut éviter des vols à des marchands étrangers

Il a informé que dans l'un des six crimes enregistrés cette année impliquant des commerçants étrangers et des hommes d'affaires, les voleurs ont volé 11 millions de kwanzas, dont environ 2 millions 700 mille récupérés, ayant été arrêtés quelques-uns des voyous.

«Ils doivent éviter de transporter des valeurs isolément, car cela favorise des situations impliquant des délinquants au beau milieu de la route. Ils peuvent aussi engager les banques pour faire elles-mêmes la collecte et éviter des situations désagréables qui, dans une certaine mesure, pèsent sur les statistiques et l'évaluation des investisseurs pour la province de Huambo ", a-t-il indiqué.

En cas de besoin de transport d'argent, le sous-commissaire a appelé les commerçants et hommes d'affaires étrangers à recourir à la police nationale afin d'assurer la sécurité, et a également découragé la pratique de garder de grandes sommes d'argent à l'intérieur des établissements.

L'intention a été exprimée lundi dans cette région par le 2ème commandant local de la corporation chargé de l'ordre public, le sous-commissaire Manuel Assis Neto, lors d'une rencontre avec des commerçants et hommes d'affaires étrangers, suite aux six crimes violents récemment subis par les citoyens érythréens, pour non-respect des normes relatives au transport de grandes quantités vers les banques.

Huambo — La police nationale de la province de Huambo est disponible pour collaborer avec des commerçants ou des hommes d'affaires étrangers afin d'assurer leur sécurité et leur activité, principalement dans le transport de valeurs monétaires, pour prévenir des assauts et des vols.

