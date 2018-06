Burkina Faso: Opération quartier propre à Ouagadougou - Débarrasser Tanghin de tous ses déchets

Au Burkina Faso, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré est toujours en garde à vue. Il devrait… Plus »

Le représentant du Médecin chef de district (MCD) de Kossodo, Souleymane Zerbo a, pour sa part, salué cette première initiative de l'association qui permettra, selon lui, d'améliorer la santé des populations du secteur n° 17. Il a donc invité tous les secteurs et les associations à faire comme l'ATHN pour éviter les maladies et sauvegarder l'environnement.

Ainsi, le CSPS dudit quartier a été débarrassé de toutes ses ordures. Le président de l'ATHN, Emmanuel Zougmoré, a confié que c'est après avoir constaté un manque d'écocitoyenneté des populations qui jettent des ordures dans les fossés, les lieux et voies publiques, les terrains privés, les cimetières etc., que son association a initié cette opération.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.