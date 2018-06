Burkina Faso: Salon de l'arbre - La 1e édition du 20 au 23 juin prochain

Le Mouvement écologique du Burkina a animé, le mercredi 13 juin 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 1re édition du Salon international de l'Arbre qui se tiendra du 20 au 23 juin 2018 dans la capitale burkinabè.

« Multi-usages de l'arbre : efficience et durabilité », c'est sous ce thème qu'aura lieu, du 20 au 23 juin 2018 dans l'enceinte du parc urbain Bangr-wéogo, à Ouagadougou, la 1re édition du Salon international de l'Arbre (SIA).

L'information a été livrée, le mercredi 13 juin 2018 à Ouagadougou, par le Mouvement écologique du Burkina (MECB), lors d'une conférence de presse. Selon le président du comité d'organisation, Lazare Doulcom, l'objectif du SIA, est de contribuer à la valorisation de l'arbre et à la prise de conscience collective sur son importance dans l'équilibre écologique et pour la survie de l'humanité.

« Le salon sera également une tribune de sensibilisation sur la nécessite de mener des actions de protection et de restauration des espèces forestières en voie de disparition », a-t-il rassuré. A entendre M. Doulcom, plus de 150 participants viendront des pays limitrophes du Burkina Faso, à savoir le Niger, le Togo et le Bénin.

« Le Bénin est le pays invité d'honneur. Car, sur le plan culturel et économique, il est un pays qui valorise beaucoup l'arbre », a justifié le président du comité d'organisation.

Durant quatre jours, plusieurs activités marqueront l'évènement. Aux dires de Lazare Doulcom, il s'agit, entre autres, des expositions de produits dérivés des arbres, des échanges B to B et des projections de films sur l'arbre. A cela s'ajoute, a-t-il poursuivi, une conférence publique sur la thématique « Protection et valorisation de l'arbre dans le monde : regard sur les pratiques diversifiées ».

La contribution de l'arbre à l'amélioration du statut socioéconomique de la femme rurale, le rôle et la place de l'arbre dans la lutte contre le changement climatique, la désertification et la gouvernance locale des ressources forestières et économie verte sont, entre autres les sous-thèmes qui feront également l'objet de communication en ateliers.