Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou, en compagnie de son staff, a animé une conférence de presse, le mardi 5 juin 2018 à Ouagadougou. Cette rencontre avec les journalistes a été consacrée au lancement officiel du Salon de l'élevage dénommé SABEL.

La première édition du Salon de l'élevage dénommé SABEL se tiendra en novembre 2018 dans la capitale burkinabè. L'information a été livrée aux journalistes, le mardi 5 juin 2018 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse animée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou.

Placé sous le thème : « Place des productions animales et halieutiques dans le développement de bases productives et de compétitivité de l'économie nationale », cet événement, a souligné M. Koutou, regroupera pendant 4 jours, des participants nationaux tels les professionnels des différentes filières d'élevage et aquacoles, les chercheurs... et des experts internationaux.

L'objectif général du SABEL qui se déroulera tous les deux ans, selon lui, est de contribuer à la promotion de l'élevage et à la valorisation des produits animaux et halieutiques à travers la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs de ce secteur stratégique.

De façon concrète, quel sera le contenu de ce salon ? Sur cette question des journalistes, le ministre Koutou a détaillé : « Il y aura au cours du SABEL, des expositions des produits de l'élevage (bovins, petits ruminants, porc, volaille, miel, asine, équin, camelin, canin... ), une foire aux projets de développement dont les meilleurs seront primés, une table ronde de bailleurs pour la recherche de financement, un forum B to B, des conférences sur diverses thématiques en rapport avec la promotion de l'élevage, etc. ».

Pour lui, il s'agit de développer des mécanismes d'incitation pour des actions de développement de filières animales et halieutiques et donc de création de richesses et d'emplois tout au long de la chaîne des valeurs des activités et des métiers connexes de l'élevage, de l'aquaculture et de l'apiculture.

Quel est le coût de cette édition ? Et le ministre de répondre : « Son coût financier est estimé à 572 millions de F CFA dont une contribution exceptionnelle de 100 millions de l'Etat, le reste étant couvert par les appuis de nos partenaires dont les projets et programmes ont retenu leur attention».

Est-ce que ce salon ne sera pas une occasion d'exportation massive de nos animaux ?, s'est inquiété un journaliste. Réagissant sur cette préoccupation, le premier responsable du département en charge des ressources animales a indiqué que l'objectif du SABEL n'est pas la vente des animaux mais d'exposer les produits du secteur de l'élevage et partager les expériences en matière de promotion et de transformation de ces différents produits. « Cela ne sera donc pas une tribune d'exportation de nos animaux », a-t-il rassuré.