Congo-Kinshasa: L'audit de l'OIF relève des anomalies sur le fichier électoral

L'OIF recommande enfin de « rationaliser » le nombre de pièces justificatives autorisées pour s'inscrire sur les listes. Actuellement, il est possible de s'inscrire avec les cartes d'électeurs de 2011, alors que fichier de l'époque comprenait de nombreuses anomalies, ou encore avec des cartes d'élèves d'étudiants ou des livrets de pension. Des documents faciles à se procurer et qui représentent tout de même un quart des inscrits.

Pour comprendre comment 16,6% des électeurs ont pu être enrôlés sans empreinte, l'OIF demande « des investigations approfondies » et à court terme. L'article 22 des mesures d'application de la loi offre la possibilité d'être enrôlé sans empreinte, mais il doit s'agir d'une « dérogation exceptionnelle » assortie d'un motif, ce qui n'a pas été le cas. Cette recommandation avait déjà déjà formulée fin mai. A l'époque la Céni, avait annoncé l'affichage des listes provisoires pour y remédier mais celui-ci n'a toujours pas débuté. A ce propos l'OIF regrette que la loi électorale ne comprenne pas de date butoir claire pour cette opération et que le calendrier « électoral » soit « flou » sur le sujet.

L'OIF revient ensuite sur ces 16,6 % d'électeurs enregistrés sans empreintes digitales, une source de « réelle préoccupation », écrit l'OIF. On apprend qu'ils sont répartis sur tout le territoire, mais avec des pics dans deux provinces : 55 % des inscrits n'ont pas d'empreintes, dans le Sankuru et près de 40 %, dans la Tshuapa.

Concernant les anomalies, l'OIF relève d'abord le manque de sécurité des pièces d'identité utilisées pour l'enrôlement. Plus d'un quart des électeurs se sont inscrits avec des cartes d'élèves, d'étudiants ou de pension. Ces cartes sont faciles à se procurer et donc considérées comme peu fiables. Le problème dépasse les 30 % dans trois provinces, à savoir le Sankuru, la Lomami et le Haut Lomami.

On connaît les conclusions finales de l'audit qu'a réalisé l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) sur le fichier électoral en RDC. Le rapport complet sera rendu public ce mardi, mais RFI a pu en lire déjà une copie, ce lundi 18 juin. Le fichier est jugé globalement « inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible ». L'OIF écrit que des « améliorations » sont nécessaires pour « asseoir sa fiabilité » avant le scrutin prévu le 23 décembre prochain.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.