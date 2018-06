Burkina Faso: Don de sang - Un acte de solidarité à perpétuer

Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la Journée mondiale du donneur de sang. La manifestation permet de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang, et de sensibiliser l'opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.

Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer la qualité de leur vie, et sont utilisées lors d'actes médicaux et chirurgicaux complexes.

Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l'enfant, et lors des interventions d'urgence en cas de catastrophes d'origine humaine ou naturelle. Tout système de santé efficace doit absolument disposer d'un service qui permette aux patients d'accéder à du sang et à des produits sanguins sécurisés en quantité suffisante.

Les dons réguliers par des donneurs volontaires non rémunérés sont le seul moyen de garantir un approvisionnement suffisant en sang. Toutefois, dans de nombreux pays, les services de transfusion sanguine sont confrontés à la difficulté de trouver suffisamment de sang tout en assurant la qualité et la sécurité.

Cette année, le thème de la campagne est le don de sang en tant qu'acte de solidarité a annoncé, l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il met en avant les valeurs humaines fondamentales que sont l'altruisme, le respect, l'empathie et la compassion, qui sont la pierre angulaire des systèmes de dons de sang volontaires non rémunérés.

Le slogan : « Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie», vise à attirer l'attention sur le rôle que jouent les systèmes de dons volontaires en encourageant les gens à prendre soin les uns des autres, à créer des liens sociaux et à construire une société unie.

L'objectif de la campagne est de raconter l'histoire de personnes dont les vies ont été sauvées grâce aux dons de sang, afin de motiver les donneurs de sang réguliers pour qu'ils continuent à faire don de leur sang, et d'inciter les personnes en bonne santé qui n'ont jamais donné leur sang à commencer à le faire, et en particulier les jeunes.

De façon simplifiée, les objectifs spécifiques de la campagne de cette année sont, entre autres, de remercier les personnes qui donnent leur sang régulièrement et leur rendre hommage, et encourager ceux qui ne l'ont jamais fait à commencer à donner leur sang aussi; faire davantage prendre conscience du fait que le don de sang est un acte d'altruisme dont chacun bénéficie au sein de la société et que seuls des dons réguliers par des donneurs volontaires non rémunérés peuvent garantir un approvisionnement suffisant.

Par ailleurs, il faut souligner la nécessité de s'engager à donner du sang tout au long de l'année afin d'assurer un approvisionnement suffisant et de parvenir à l'autosuffisance au niveau national; attirer l'attention sur le don de sang comme l'expression d'une participation solidaire au système de santé et l'importance de la participation solidaire pour maintenir des approvisionnements suffisants, sûrs et durables en sang. En outre, l'idée est de promouvoir les valeurs de partage que représente le don de sang en améliorant la solidarité

collective, la cohésion sociale et en encourageant les personnes à prendre soin les unes des autres, à construire une société bienveillante et favoriser la collaboration internationale, assurer un consensus sur les principes du don volontaire non rémunéré et les diffuser au niveau mondial, tout en améliorant la sécurité et la disponibilité du sang.