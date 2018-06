Cote d'Ivoire: Duékoué - Le ministère de l'Emploi décore 146 employés de la Thanry

Le représentant du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales, l'inspecteur général Bagaté Balou a, en présence du secrétaire général de la préfecture de Duékoué, Mané Abdoulaye et des plus hautes personnalités du groupe Thanry, décoré samedi dernier 167 employés de la Société industrielle Thanry travaillant sur les sites de Duékoué, Guiglo, Danané et Abidjan.

« La distinction dont vous êtes l'objet ne récompense pas seulement votre investissement personnel dans la vie de la société Thanry, c'est une reconnaissance non seulement de votre employeur, mais et surtout de l'État pour le sacrifice d'une tranche de votre vie, de vos années de dures labeurs et de fidélité au travail », a déclaré l'inspecteur général Bagaté Bolou, en remettant les médailles aux récipiendaires.

Au nombre de 167 employés dont plusieurs femmes, les décorés capitalisent au moins 15 à 40 années d'ancienneté dans l'entreprise.

En plus du SG Mané Abdoulaye, les récipiendaires ont été félicités par leurs patrons, eux-mêmes récipiendaires notamment le PDG du groupe Thanry, Gilles Thanry, venu, de la France, et le directeur général pour la Côte d'Ivoire, Louis Merkly.

Le Pdg a invité, pour la survie de l'entreprise, l'ensemble des employés à persévérer dans l'effort pour maintenir leur position de leader dans l'industrie du bois en Côte d'Ivoire. Il a énuméré les actions de son groupe qui ont participé au développement de la région de l'ouest.

La Thanry est installée en côte d'Ivoire depuis 60 ans et emploie près de 3000 personnes. Elle a reboisé plus de 30 mille hectares de terre.