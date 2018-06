Cote d'Ivoire: Planification des marchés publics - 31 cadres ivoiriens et étrangers formés à la stratégie Ppsd

Le Project procurement strategy for development (Ppsd) est un nouveau cadre de passation de marchés publics adopté par la Banque mondiale (Bm) et en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

Cette réforme, qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation des politiques de la Banque, entraîne de profonds changements en matière de passation de marchés publics pour les projets financés par la Banque mondiale. Dont le portefeuille porte sur des centaines de milliards de dollars pour 172 pays.

Le Ppsd est, en somme, un précieux outil d'aide à la décision dans le choix des stratégies d'achat des biens et services par lequel passent désormais obligatoirement tous les nouveaux projets de la Bm.

C'est pour vulgariser et promouvoir ce programme sur le continent africain que le Club Top managers d'Afrique (Ctma) a initié des sessions de formation de consultants spécialisés en planification des marchés publics pour les Unités de gestion de projets et programmes (Ugp).

Trente et un cadres, formés à cet effet à l'hôtel Azalaï à Marcory, ont reçu, le vendredi 15 juin, leurs certificats. Les séances de formation, qui ont débuté le 4 juin, ont été animées par Adoni Maurice, spécialiste principal en passation de marchés à la Banque mondiale.

L'objectif global du programme, a relevé Adama Bamba, président du Club top managers d'Afrique, « est de constituer dans chacun des 54 pays d'Afrique, un pool de consultants spécialisés et disponibles pour assister les ministères et Unités opérationnelles dans la préparation et l'exécution de leurs Plans de passation des marchés (Ppm) selon la stratégie Ppsd ».

Au terme de la cérémonie, les consultants spécialisés et le Club top managers d'Afrique ont convenu de prendre des dispositions pratiques pour des missions auprès des Unités de coordination de projets et des ministères. Outre Abidjan, d'autres formations sont prévues, pour cette année 2018, à Ouagadougou au Burkina Faso, à Cotonou au Bénin et à Dakar au Sénégal.