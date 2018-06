Mali/Maroc: Mondial Cecifoot 2018 - Le Brésil champion, Mali et Maroc avec les honneurs

L'édition 2018 du Mondial de Cecifoot ou Coupe du monde de football des mal voyants a pris fin dimanche avec le sacre du Brésil. Un 6è sacre mondial pour les Canarinhos qui ont dominé l'Argentine 2-0 en finale. le Maroc et le Mali qui représentaient l'Afrique n'ont pas été ridicules.

Ricardinho et Nonato ont inscrit les deux buts du succès des Auriverde dans cette finale.

En match pour la troisième place, la Chine s'est imposée 2-1 devant la Russie.

Congratulations to China who beat Russia 2-1 to achieve Bronze! #Madrid2018 🇨🇳⚽ pic.twitter.com/p7q96y44Oi

-- IBSA Blind Football (@IBSAB1Football) 17 juin 2018

Respectivement champion et vice-champion d'Afrique, le Maroc et le Mali étaient à cette compétition. Les Lions de l'Atlas finissent 7è tandis que les Aigles occupent une honorable 10è place sur 16 formations.

Au rang des récompenses individuelles, le Brésilien Ricardinho termine meilleur buteur avec 10 réalisations.

Le Russe Andrei Tikhonov repart avec le trophée du plus beau but pour son retourné acrobatique contre l'Espagne en quarts de finale.

Dylan Malpas, gardien anglais est le meilleur gardien pour ses prouesses, notamment stoppant deux penalties contre 'lA2rgentine et le Maroc.

Dans l'équipe-type du tournoi, on retrouve le gardien argentin Sergio Rodriguez et son compatriote Froilan Padilla, l'attzquant chinois Wei Jiansen, Ricardinho et le Turc Hasan Satay.

Le Mondial de Cecifoot organisé par l'IBSA (Fédération internationale de Sports pour mal voyants) a été organisé du 7 au 17 juin à Madrid avec la participation de 16 pays. Avec les débuts du Mexique, Costa Rica champion d'Amérique central, Mali, les champions d'Europe Russes, Thailande et Iran.