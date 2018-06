Cote d'Ivoire: IFEF - La ministre Mariatou Koné lance les examens de fin d'année

Les examens de fin d'année des Institutions de formation et d'éducation de la Femme (IFEF) ont démarré, ce lundi 18 juin, sur l'ensemble du territoire ivoirien. 621 auditrices et auditeurs affrontent les épreuves dans plusieurs disciplines et spécialités. Représentant le professeur Mariatou Koné, Ministre de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, le professeur Kouamé N'Guessan a procédé au lancement des examens ce lundi à l'IFEF de Yopougon Mairie.

Après l'ouverture, le représentant de la Ministre a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions. Il a pu constater la présence des encadreurs, des candidates et candidats.

Ces examens selon lui permettront aux auditeurs qui ont bénéficié d'une formation de trois ans, d'avoir un diplôme qui va leur permettre d'entrer dans la vie active et entreprendre la réalisation de leurs propres projets.Les IFEF sont les premières structures d'éducation féminine de Côte d'Ivoire.

Depuis 1958, elles assurent sans relâche l'encadrement des populations féminines ivoiriennes. Aujourd'hui au nombre de 116 sur l'étendue du territoire, elles sont des canaux d'autonomisation des femmes tant pour celles qui les fréquentent régulièrement que pour celles qui bénéficient de leurs divers appuis hors IFEF.

Plusieurs disciplines et spécialités y sont enseignées, à savoir la couture enfant, la couture adulte et la pâtisserie. Les options au nombre de quatre, sont la broderie machine, la broderie main, le crochet et l'art floral.

La dernière discipline concerne les modules d'éducation à la vie familiale. Il s'agit de l'hygiène générale, l'hygiène alimentaire, la puériculture, l'économie domestique, l'éducation civique et morale.

La formation dans les IFEF est sanctionnée par un diplôme de fin de formation après avoir subi les épreuves de l'examen de fin d'année. L'examen de fin de formation des auditrices des IFEF a été institué en 1994.

Il est sanctionné par une attestation et permet d'évaluer le niveau d'apprentissage des auditrices après trois années. Il permet en outre de faciliter leur insertion professionnelle.

La Ministre Mariatou Koné multiplie les rencontres avec les partenaires en vue d'en faire de véritables centres incubateurs. Elle a récemment introduit le volet numérique dans les modules de formation des auditrices à travers les maisons digitales installées au sein des IFEF avec l'appui d'un operateur de téléphonie mobile.

Toujours à l'initiative de la ministre, un atelier de validation du programme de reforme des IFEF s'est tenu les 13 et 14 juin dernier à Grand Bassam.