Tunisie: Mondial 2018 - Maaloul « On ne craint pas l'Angleterre »

Après l'Egypte, le Maroc et le Nigeria, la Tunisie est la quatrième nation africaine qui fera sa sortie ce lundi. Et ce sera contre l'Angleterre dans le groupe G du Mondial 2018. Alors que les trois premiers représentants africains ont mordu la poussière, la Tunisie, en dépit de l'adversaire qu'elle aura en face, se montre sereine. Pour Nabil Maaloul, entraîneur des Aigles de Carthages, pas question d'avoir peur de l'équipe d'Angleterre, même si le match sera âpre.

« Je pense que le match face à l'Angleterre sera difficile compte tenu de la valeur de ses joueurs. C'est la seule sélection du mondial dont les joueurs évoluent dans le même championnat, ce qui a facilité la tâche de Gareth Southgate pour composer une équipe homogène », a-t-il déclaré en conférence de presse ce dimanche. « On respecte la sélection anglaise mais on ne la craint pas », a averti Maaloul avant d'ajouter : « Nous aussi nous avons nos propres armes que nous tenteront d'exploiter pour réaliser un bon résultat qui renforcerait le capital confiance des joueurs et conforterait nos chances de qualification au second tour », a ajouté Maâloul.

Pour tenir contre les Anglais et les battre si possible, Maaloul compte sur l'homogéneité de son groupe. Pour lui, c'est là où se trouve la force des Aigles.

« Nous n'avons pas de grandes stars, certes, mais nous avons un groupe homogène et solidaire. La plupart pensait que Youssef Msakni était la star de la sélection, et maintenant après sa blessure, tout le monde place Wahbi Khazri comme meilleur joueur de l'équipe, mais cela n'est pas vrai, car il n'y a pas de joueur meilleur que l'autre... Pour nous, la priorité est pour les joueurs les plus en forme ».