Burkina Faso: Encore un renvoi

Parmi ces blocages, on pourrait penser à l'absence d'éléments matériels et précis de nature à prouver l'implication de François Compaoré. Or, avec l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a vu le départ de l'ancien président du pouvoir, la peur a semblé changer de camp d'où une aubaine pour de nouveaux témoins d'apporter de nouveaux éléments au dossier.

Si l'argument : «François Compaoré sera découpé en rondelles» brandi par l'avocat Me Pierre-Olivier Sur pour s'opposer à l'extradition de son client n'est plus d'actualité, force est de reconnaître qu'il existe des obstacles à l'évolution du dossier.

