Afrique du Nord: Le Parlement arabe salue le rôle de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne

Alger — Le Parlement arabe a salué le "grand soutien" de l'Algérie à l'Etat de Palestine et aux Fonds d'Al Aqsa et d'Al Qods pour l'appui à la résistance du peuple palestinien, a indiqué lundi un communiqué du Conseil de la Nation.

Lors de sa récente réunion à Rabat (Maroc), le Parlement arabe a salué "le grand soutien de l'Algérie à l'Etat de Palestine et aux Fonds d'Al Aqsa et d'Al Qods pour l'appui à la résistance du peuple palestinien et sa lutte pour la liberté et l'édification d'un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale éternelle", a précisé le communiqué.

Dans une lettre adressée au président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, le président du Parlement arabe, Mechaal Ben Fahm al-Salami, "a loué les grands efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et le respect de ses engagements à l'égard de la Palestine", ajoute-t-on de même source.

Mechaal a transmis les plus nobles expressions de remerciement et de considération du Parlement arabe à la République algérienne, peuple et gouvernement, pour les positions de soutien à la résistance et à la lutte du peuple palestinien jusqu'au recouvrement de ses droits et la proclamation d'un Etat indépendant avec pour capital Al Qods, conclut le communiqué.