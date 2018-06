Ile Maurice: Budget sur l'emploi des jeunes - Dans l'attente de davantage de précisions

De poursuivre que seuls les postes administratifs ne seront pas concernés. «Il peut également s'agir d'une couturière qui travaille à domicile. Elle peut recevoir des commandes et assurer un certain quota par jour.»

C'est une mesure budgétaire qui semble faire l'unanimité. Le Premier ministre a annoncé la possibilité de «work from home» pour les employés du privé. Cela, dans le but de permettre à plus de femmes de travailler. Le gouvernement compte également venir en aide aux employeurs qui choisissent d'appliquer cette formule.

Dans les milieux concernés, on souligne qu'il est impératif de «faire une analyse complète de la situation pour que dans un an, nous ne soyons pas étonnés du pourcentage de mesures budgétaires qui ont vraiment été mises en place».

Le YEP a, depuis sa création en 2013, essuyé de nombreuses critiques. Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, avait même déclaré l'an dernier qu'il fallait mettre fin au «Youth Exploitation Programme». Or, dans les milieux concernés, on persiste à dire que le YEP «est un succès, même si des jeunes n'ont pas complété le programme pour diverses raisons».

Cependant, loin de s'emballer face à ce bloc d'annonces, dans les milieux concernés, on préfère rester prudent. «Ce n'est pas clair comment tout cela va s'articuler», avance une source. «Il manque un fil conducteur. Quelles catégories de gens seront concernées ? Et par quel programme ?»

Trois programmes plus un plan ciblant le secteur des petites et moyennes entreprises. Les jeunes en quête d'emplois sont a priori gâtés par le Budget 2018-2019. L'exercice consacre une enveloppe de Rs 1 milliard pour trouver des solutions pour 14 000 jeunes sans travail.

