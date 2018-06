Ile Maurice: Sécurité en mer - Nouvelles réglementations en vigueur

Mettre un frein aux accidents en mer. L'International Safety Management (ISM) Code pour les employés du secteur maritime est devenu obligatoire le 1er juin. Il vise à protéger les employés et le public avec des garde-fous.

Tous les navires - les bateaux de plaisance, les cargos et des bateaux d'au moins 500 tonnes - sont concernés du moment qu'ils entrent dans les eaux mauriciennes. Les bateaux battant pavillon autre que Maurice doivent être signataires de la réglementation ISM. Ces navires doivent, désormais, avoir un Certificate of Compliance et un Safety Management Certificate.

Au cas contraire, le propriétaire d'un bateau ou son représentant commercial risque une amende de Rs 50 000. Ainsi, le ministère de tutelle a publié d'autres réglementations concernant l'obtention d'un Certificate of Competency et d'un Certificate of Proficiency.

Le premier document sera obligatoire pour tout personnel de bateau de pêche, du skipper au chef ingénieur. Le second document, soit le certificat d'aptitude, s'applique aux marins.

Une des conditions pour avoir ce certificat est d'être apte physiquement et mentalement. Les skippers et les ingénieurs doivent être évalués par un examinateur externe. Les marins doivent, eux, avoir suivi des cours en ce sens. Ces deux documents sont valides pour cinq ans.