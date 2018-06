Ile Maurice: Côte-d'Or prend de la valeur... merci qui ?

En outre, des ouvriers s'attellent, d'un côté, à sortir de terre le complexe multisports et, de l'autre, des dortoirs pour quelque 2 000 travailleurs chinois. Plus loin, un panneau interpelle. Celui de Gold Coast Equestrian Ltd qui veut ouvrir des écuries et des pistes pour les courses de chevaux.

Le plus grand chantier est, lui, en cours. Il s'agit du complexe multisports qui devrait accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), prévus du 19 au 28 juillet 2019. Plus loin, l'autre phase du morcellement résidentiel d'Aurea de la Sugar Investment Trust (SIT), est en construction.

La première étape de ce qui devrait être une smart city concerne la construction d'appartements, d'un centre commercial, d'un centre de conférence, d'hôtels et de bureaux. Côte d'Or City sera développée sur une superficie de 920 hectares appartenant à Landscope (Mauritius) Ltd.

