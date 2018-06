Algérie: Un projet ciblant à doter le stade 5-Juillet de billets nominatifs en cours d'étude

"Dans la continuité des importants travaux qui ont été effectués au stade 5-Juillet, nous sommes en train d'étudier la possibilité de doter cette enceinte de places nominatives, avec des billets qui seront accessibles sur le net. Les gens n'auront plus à faire la queue. Ils pourront accomplir cette démarche chez eux et se présenter au stade 5 minutes avant le début du match, et leur place sera là à les attendre" a indiqué le MJS en conférence de presse.

Alger — Un projet révolutionnaire est en cours d'étude pour doter le stade 5-Juillet (Alger) de billets nominatifs et accessibles sur le net à partir de la nouvelle saison sportive, a annoncé lundi à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mohamed Hattab.

