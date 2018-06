Les rencontres entre les syndicalistes et les responsables auprès du MEN continuent. Plus »

Cette forte mobilisation a été faite dans l'espoir de trouver des survivants dans cet accident. Malheureusement, aucun des occupants de l'avion n'y a survécu. Quelques minutes plus tard, des responsables de l'ACM et de la gendarmerie nationale ont constaté le fait. Puis, les corps des victimes ont été transportés par hélicoptère à l'aéroport d'Ivato.

Evacuation par hélicoptère. Puisqu'il y a eu un incendie, des sapeurs-pompiers de l'Aéroport de Madagascar (ADEMA) et des éléments du Corps de la protection civile de l'Armée malgache et des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarivo ont vite débarqués sur place.

En effet, les cinq personnes qui étaient à son bord et ayant perdu la vie étaient le Général de brigade aérienne de l'Armée malgache retraité et commandant de bord de MTA Eddie Charles Razafindrakoto et son fils Andy Rindra Razafindrakoto, un instructeur d'aviation auprès de la compagnie ; ainsi que deux élèves- pilotes observateurs.

