Madagascar: SAVA - Neypatraiky Rakotomamonjy en appui aux jeunes

Même s'il n'était pas au devant de la scène pendant un certain moment, Neypatraiky Rakotomamonjy a toujours œuvré dans le monde du football. Il a toujours travaillé dans l'ombre en appuyant les différents clubs, associations et ligues régionales. Les actions se poursuivent. « Il faut soutenir les initiatives et les organisations qui œuvrent pour la promotion de la jeunesse et des jeunes talents ».

C'est ce qu'a déclaré Neypatraiky André Rakotomamonjy, dimanche dernier, lors de sa visite auprès de l'association sportive de football de base et football de jeunes à Sambava.

Le membre du comité exécutif au sein de la Fédération malagasy de Football (FMF) était en compagnie du président de la ligue SAVA, Mohamad Shaukataly. Saisisant cette occasion, Neypatraiky Rakotomamonjy a offert une contribution financière à cette école de football.

« Les initiatives de ce genre favorisent l'éducation et la formation des jeunes et doivent être mises en œuvre sur tout le territoire national. Le succès de cette association démontre que forcément on n'a pas besoin de grands moyens pour faire de belles réalisations en faveur des jeunes malgaches. Je tiens à soutenir l'importance de vos activités.

Celles-ci contribuent fortement à la bonne éducation des jeunes et à l'amélioration de leur avenir, surtout dans le domaine du sport notamment le football. C'est pour cela que j'insiste sur la nécessité d'appuyer ce genre d'initiative. Je m'engage déjà à œuvrer dans ce sens », a déclaré Neypatraiky Rakotomamonjy.

Comme dans le sport, il est primordial de travailler pour les jeunes afin d'avoir de bons résultats dans l'avenir . L'association sportive de football de base et football de jeunes de Sambava bénéficie du soutien de la FMF par le biais du Programme Grassroot de la FIFA.

Pour Neypatraiky, ce n'est que le début des actions et d'un long périple qu'il va entamer dans toutes les régions de Madagascar pour soutenir les écoles de football.