Egypte: Salah avait promis à Drogba de faire tomber son record en Premier League

Dans un entretien avec le Mirror, Salah a confié avoir rencontré Drogba durant la saison et reçu ses encouragements. « Quand j'étais à 20 buts, j'ai rencontré Didier Drogba. Il m'a demandé de casser son record. J'ai ri et lui ai répondu « ne t'inquiète pas, je vais le faire ». J'étais décidé et me suis dit qu'il restait plusieurs matches à jouer avant la fin de saison. Peut-être que j'allais pouvoir faire tomber un record historique. C'est une grande source de joie pour moi », a fait savoir le Pharaon, actuellement en Russie avec la sélection égyptienne pour la Coupe du monde.

Auteur de 32 buts cette saison en Premier League avec Liverpool, Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur du championnat anglais sur une seule saison. Au même moment, l'attaquant égyptien entre dans la légende et passe devant Didier au classement des buteurs africains du championnat d'Angleterre. Et si quelqu'un a été une source d'inspiration pour lui, c'est bien l'attaquant ivoirien.

