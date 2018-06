Madagascar: HVM - Manœuvre dilatoire pour repousser les élections

Les rencontres entre les syndicalistes et les responsables auprès du MEN continuent. Plus »

Groupuscules. A l'issue de cette rencontre, des leaders de petits partis et de groupuscules, entre autres, l'AREMA, le GMMR, le RPSD Vaovao, le Grand Rassemblement pour la Refondation de Madagascar, l'UNDD, le RAM, l'AME, le VMMF, le PSD d'Eliana Bezaza et le Tambatra de Pety Rakotoniaina, ont proposé la mise en place d'une nouvelle structure appelée « Haute Autorité de la Refondation » (HAR).

C'est le report qui est anticonstitutionnel. D'ailleurs, il y a déjà eu une jurisprudence car en 2006, Marc Ravalomanana a déjà organisé un scrutin anticipé. Malgré la décision de la HCC, Milavonjy Philobert persiste et signe en affirmant que la situation actuelle n'est pas propice pour la tenue des élections. Depuis quelque temps, les politiciens pro-HVM utilisent toute manœuvre dilatoire en vue de repousser les échéances électorales. Pas plus tard qu'hier, un proche-Conseiller du président de la République a réuni à Ankorondrano des politiciens composés pour la plupart des participants à la rencontre qui s'est tenue les 30 - 31 mai dernier au Centre de Conférences Internationales d'Ivato.

