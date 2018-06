Madagascar: Journée internationale du reggae - Célébration en grande pompe

Reggae/ Jah Roots à l'affiche du Hay.

Tout le monde connaît la musique de Bob Marley, par contre, peu de gens saventque le 1er juillet est la Journée mondiale du reggae. Cette année, Voots célèbrera l'évènement comme il se doit. La Célébration de la Journée mondiale du Reggae ou « International Reggae Day » ne passera pas inaperçue pour les amateurs et adeptes de ce genre musical à Madagascar.

Le festival « Hay Reggae Day » mettra en avant neuf artistes sur la scène du « Soma beach » à Majunga les 30 et 1er juillet. Holly Zion, Mashmanjaka, Jahroots, Kheman, Krutambull, Mike Killah, Soslahy Dread, Flash Jump et Dex se relayeront sur la scène. Guidée par l'esprit de partage et de l'unification des peuples, l'idée est de mettre leur voix au diapason pour donner vie à la manifestation et rendre hommage aux précurseurs du reggae. Entre acoustique live et ambiance « sound system », tout le monde trouvera son compte durant cet évènement.

Dans la capitale, l'association « Youth'nity Madagasikara », cette journée reste une date incontournable de la musique reggae. Marquée par le morceau « Do the reggae » de Toots en 1968, ce style de musique a traversé le monde. Porte- parole de la voix du peuple, cette forme d'expression musicale a été et reste un moyen de communication de cette association, initiateur du mouvement depuis six ans à Madagascar. Fruit d'une collaboration d'envergure, l'impact du mouvement reggae prend une dimension sociale. Non seulement connue par la promotion artistique et culturelle dans ce domaine, cette fois, l'association combinera questionnements culturels et causes sociales à travers des collectes de vêtements dans les lieux de manifestation tels que le Craam Ankatso, Fill'in Antsakaviro, ou encore Is'art Galerie du 29 juin au 1er juillet.