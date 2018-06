Algérie: Projet de loi relative à l'exception d'inconstitutionnalité - Une consolidation du régime juridique

Saluant un pas positif en dépit de "lacunes" et de "contradictions" dans le texte de loi, les députés du Parti des Travailleurs (PT), Djelloul Djoudi et Nadia Chouitam ont plaidé pour la concrétisation effective de ses dispositions sur le terrain, affirmant que "le problème dans notre pays n'est pas dans la promulgation des lois mais dans leur application".

La députée du parti du Front de libération nationale (FLN), Imène Mostefaoui a qualifié le projet de loi de "révolution dans le domaine du renforcement et la protection des droits des individus", avant de relever la problématique des charges supplémentaires qu'aura à assumer le Conseil constitutionnel et sa capacité à statuer dans les affaires qui lui seront différées dans ce cadre.

