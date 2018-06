Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - Le match Adema-VFM à Fianarantsoa

Harcelé par un public haineux, l'AS Adema a eu tout le mal du monde à quitter le terrain de Manakara lors de son match contre l'équipe locale du VFM.

Le score était nul et vierge et on s'acheminait vers les prolongations quand l'incident s'est produit. La FMF a tout de suite tranché dans les vifs du sujet en transférant le match pour ce matin à 10h, à Ampasambazaha et devant un public fianarois supposé être neutre.

Ce faux-pas de l'AS Adema est cependant l'exception qui confirme la règle pour des équipes tananariviennes qui n'ont pas tremblé à l'image de l'USCAFOOT qui a sorti le FC Vakinankaratra sur le score de 1 à 0.

Même les jeunes pensionnaires du Centre de Formation de Football Analamanga ont réussi à se défaire du TAM Manjakandriana sur le score éloquent de 3 buts à 1.

Si le COSFA se qualifie suite au forfait des Majungais de l'ENAC, Tana Formation s'est imposé devant le 3FB Manakara à la suite des tirs au but, puisque les deux clubs se sont séparés sur un score de 1partout à l'issue des prolongations qui ont fait que le troisième match entre VFM et l'Adema n'a pas pu réellement se tenir à cause de l'obscurité naissante.