Madagascar: MAE - Malik Sarr de l'OIF chez le ministre Dovo Eloi

Les rencontres entre les syndicalistes et les responsables auprès du MEN continuent. Plus »

D'entrée de jeu, Malik Sarr a fait savoir : «il Je voudrais transmettre les vives et chaleureuses félicitations de Madame Michaëlle Jean, SG de la Francophonie qui me charge de vous dire que nous sommes très contents que vous soyez là (nommé Ministre des Affaires étrangères) mais surtout nous sommes heureux que Madagascar à travers votre personne montre à la communauté internationale que la stabilisation est en cours. Nous sommes d'autant plus heureux aussi que nous soyons parmi les premiers à être reçus ici, cela nous touche beaucoup. Mais cela ne nous surprend pas parce que vous savez qu'il y a une charge symbolique entre l'OIF et Madagascar. Une charge symbolique très forte, d'abord de par le fait que c'est dans votre pays que l'OIF a été créée tout comme la Charte de la Francophonie. Préparatifs. En plus, c'est Madagascar qui préside le sommet de la Francophonie».

