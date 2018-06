Madagascar: MCB Madagascar - Une nouvelle agence à Antsirabe

La nouvelle agence MCB à Antsirabe.

« Mauritius Commercial Bank » (MCB) renforce sa présence à Madagascar. Le groupe vient en effet d'ouvrir une nouvelle agence à Antsirabe.

Une banque dynamique, MCB Madagascar l'est. Elle vient encore de le démontrer à travers l'inauguration de sa nouvelle agence dans la Ville d'Eaux. Une nouvelle agence qui fait en tout cas le bonheur des Antsirabéens, aussi bien les particuliers que les professionnels.

Elan de développement. Comme toutes les agences MCB à Madagascar, celle d'Antsirabe offre en effet une palette de produits et services bancaires à ses clients. On peut citer, entre autres les prêts « immobiliers », les prêts « consommations », ainsi que les cartes bancaires permettant des retraits gratuits, des achats et des réservations en ligne. Avec le succès de ses précédentes agences, MCB va maintenir le cap.

Ainsi, dans les prochains jours, la MCB s'apprête à ouvrir pour sa clientèle tananarivienne une agence relationnelle à Ankorondrano, dans l'enceinte de Leader Price. Ce qui portera son réseau d'agences au nombre de huit . Cet élan de développement va se poursuivre avec l'ouverture prochaine d'autres agences à Toliara, Nosy- Be. Mais également à Antananarivo, dans le quartier d'Ambatobe afin d'intensifier son maillage géographique dans la capitale. D'autres quartiers seront desservis graduellement et on augmentera également le nombre d'agences . Bref, MCB, ce leader bancaire à Maurice renforce sa présence dans la Grande Ile.

Nouvelle étape. Rappelons que la première agence MCB qui était encore l' « Union Commercial Bank » (UCB) a ouvert ses portes à Antsahavola en décembre 1992. Souhaitant se rapprocher des opérations avec l'étranger, une deuxième agence voit le jour le 23 octobre 1998 dans la ville portuaire de Toamasina. Le 24 septembre 1999, le réseau d'agences est renforcé sur Antananarivo avec l'ouverture d'un bureau dans la Galerie Zoom à Ankorondrano.

Au cours des dernières années, l'UCB a su diversifier son activité pour devenir une banque de référence dans le paysage économique de Madagascar. Depuis le 5 février 2007, une nouvelle agence a ouvert ses portes dans la seconde ville portuaire du pays à Mahajanga sur la côte ouest de Madagascar. Durant la même année, l' « Union Commercial Bank » amorce une nouvelle étape de son développement. Pour affirmer davantage son appartenance au groupe de « The Mauritius Commercial Bank Ltd », première banque de Maurice et de la région Océan Indien, une nouvelle dénomination sociale a été adoptée : « The Mauritius Commercial Bank » (MCB).