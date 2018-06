Madagascar: Ndrianja Rajemison du Rotary Mahamasina - L' « Urban trail » a atteint son objectif de lutte contre la polio

Les rencontres entre les syndicalistes et les responsables auprès du MEN continuent. Plus »

N.R. : « Nous arrivons àfaire le bien autour de nous grâce aux personnes et sociétés qui noussoutiennent. Grâce à notre mobilisation générale, on peut continuer à faire le bien encore longtemps, merci pour le soutien ».

N.R. « A priori, oui cesera le même parcours, mais nous verrons avec les autorités pour une réfection de certains passages et une grosse action de sensibilisation sur la propreté et le respect de l'environnement ainsi que de nettoyage sera faite »

Ndrianja Rajemison, président de Rotary Mahamasina : « Oui l'objectif était de contribuer financièrement à la cause Polio. Ce qui va être le cas, le temps de finir le compte de résultat et de verser l'argent ».

Il est sportif, pilote de rallye, il est rotarien et il en a l'habitude. Ndrianja Rajemison a l'habitude de travailler dur, en coulisses et dans l'ombre. Il nous parle de l' « Urban trail » du Rotary de dimanche dernier.

