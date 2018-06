Mauritanie: Les médecins suspendent leur mouvement de grève pour négocier

Les médecins mauritaniens, qui étaient en grève depuis 60 jours, ont repris le travail ce lundi matin 18 juin à Nouakchott et à l'intérieur du pays. La grève est suspendue pour deux semaines afin de donner plus de chances à l'aboutissement des négociations prévues avec le ministre de la Santé. En attendant, c'est le soulagement dans les différents hôpitaux.

La suspension de la grève soulage ces milliers de Mauritaniens restés sans médecin pendant des mois, à l'image de Ghaliya Ahmed : « Je viens de Kiffa dans l'est du pays. Je n'ai pas pu me faire soigner à cause de la grève. Elle nous a beaucoup affectés ».

« Je n'ai même pas été reçu »

Ely Dédé, un autre patient a vécu une situation identique : « Je suis venu le jour même où les médecins ont entamé leur mouvement, mais je n'ai même pas été reçu en consultation. Alors là, je suis venu très tôt ce matin à l'hôpital pour consulter ».

Ce mouvement a pour origine des revendications salariales énumérées par le président du Syndicat national des médecins spécialistes de Mauritanie, docteur Mohamed Dahiya : « La gratuité des urgences et la disponibilité des médicaments d'urgence vitale. On réclame bien sûr la révision de nos salaires, on réclame bien sûr l'ouverture des postes d'assistanat à la faculté ».

Donner plus de chance à la négociation

Les médecins entendent donner plus de chance à la négociation avec le gouvernement. Mais en cas d'échec, quelle sera l'attitude du syndicat ? « Si jamais on n'arrive pas à une solution durant ces quinze jours, on reprendra notre grève », repond le docteur Dahiya.

Contacté par RFI, le ministère de la Santé n'a pas souhaité réagir, mais une rencontre, dont la date reste à fixer, est prévue entre les autorités de tutelle et les représentants des médecins.