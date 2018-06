Algérie: Addictologie - Sortie en septembre prochain de la première promotion des médecins spécialistes

ALGER- La sortie de la première promotion des médecins spécialistes en addictologie est prévue à Constantine en septembre prochain, a fait savoir lundi à Alger la directrice de la prévention et de la communication à l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT).

La première promotion de médecins addictologues sortira en septembre prochain à Constantine à l'occasion de l'organisation d'un colloque national sur l'importance de la formation continue des médecins praticiens pour l'amélioration de la prise en charge des toxicomanes, et ce presque deux ans après la création d'une nouvelle spécialité de formation en sciences médicales, à savoir "le Diplôme d'études supérieures en addictologie" au profit des médecins généralistes et de praticiens dans des centres spécialisés à travers le pays, a précisé à l'APS Mme Gueddache Ghania.

Lancée en 2016, cette promotion, première du genre au niveau national, compte une quarantaine d'addictologues spécialisés dans différents types de drogues pour superviser la prises en charge des toxicomanes dans les 40 centres de désintoxication à travers le territoire national, a-t-elle ajouté.

Ces médecins poursuivent actuellement des cours hospitalo-universitaires dans des services spécialisés à Alger et Blida et ils sont encadrés par des médecins algériens et étrangers en vue de renforcer leurs compétences et mettre à leur disposition de nouveaux moyens d'intervention, a indiqué Mme Gueddache.

"La sortie de cette première promotion en cette nouvelle spécialité est le fruit d'un accord interministériel entre les ministères de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique", a-t-elle encore ajouté.