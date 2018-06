Maroc: Atelier international axé sur "Les enfants et les jeunes migrants - Vers la mise en oeuvre de solutions durables"

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration organise, les 21 et 22 juin à Agadir, un atelier thématique international sous le thème "Les enfants et les jeunes migrants : vers la mise en oeuvre de solutions durables".

La rencontre internationale, qui s'inscrit dans le cadre de la présidence maroco-allemande du Forum mondial pour la migration et le développement (GFMD) au titre des années 2017 et 2018, verra la participation de représentants de gouvernements, d'organisations internationales, de la société civile, de chercheurs, d'enfants, de jeunes migrants, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration.

Organisée dans le sillage des activités programmées, il s'agit de la rencontre préparatoire de la 11ème édition du Forum mondial de la migration et du développement, qui se tiendra, du 5 au 7 décembre prochain à Marrakech, sous le signe "Honorer les engagements internationaux pour libérer les potentialités des migrants pour le développement".

L'atelier de deux jours a pour objectif d'informer sur les questions prioritaires relatives aux enfants, aux jeunes migrants telles que les problématiques de la protection, l'intégration sociale et l'accès aux services de base.

Les débats s'articuleront autour des axes suivants : l'importance des données relatives aux enfants, aux jeunes migrants, la protection des enfants, des jeunes migrants, les problématiques de la précarité, de l'accès des enfants, des jeunes aux services, des partenariats pour les enfants et les jeunes migrants.

Les séances programmées dans le cadre de l'atelier constitueront des plateformes de débats sur les pratiques et les expériences réussies visant à aider les parties prenantes régionales, locales et nationales dans la perspective de mettre en place le pacte mondial pour la migration en faveur des enfants et des jeunes migrants.