Ile Maurice: Public Accounts Committee  - Ezra Jhuboo souhaite se retirer

Pour lui, le Budget 2018-2019 est «décevant et choquant». Sauf pour quelques mesures insignifiantes. Il a notamment déploré le fait que très peu est fait par rapport à la production de bétail. «Tout est importé. Sans compter la lourdeur administrative. J'ai soumis une demande pour l'élevage de cabris, mais deux mois plus tard, je n'ai toujours pas eu de réponse», a-t-il fait ressortir.

Selon lui, un travail colossal est abattu par le PAC, mais il ne se passe rien ensuite. Le député du PTr a, par ailleurs, déclaré que le pays doit être géré comme une entreprise. Non pour générer des profits, mais en termes d'efficacité et d'engagement, entre autres.

