Congo-Kinshasa: Pprd - Après l'Ex Katanga, Ramazani Shadary attaque le Kongo Central

Depuis hier, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie -PPRD- a mis le cap sur la province du Kongo Central. Pour rappel, depuis le 23 mars 2018, Emmanuel Ramazani a entamé une longue tournée de redynamisation du Parti phare de la MP. Le Kongo Central est, de la sorte, la 11ème province qu'il visite pour redynamiser la base de cette formation politique chère au Président Kabila.

A Kisantu, Emmanuel Ramazani Shadary qui a été accueilli par Jacques Mbadu, le Gouverneur du Kongo Central, a sensibilisé sur le processus électoral en cours, invitant les membres du Pprd et la population à se préparer à la tenue prochaine des élections au pays. Et, confiant, il a assuré que le Pprd entend rafler la majorité de sièges pour mettre en place avec plus d'efficacité son projet de société. Dit pèlerin de Joseph Kabila, Ramazani Shadary a annoncé, au nom du Chef de l'Etat, le démarrage des travaux de réhabilitation de la route nationale n°16 jusqu'à Popokabaka. Comme à l'espace équatorien ou katangais, le secrétaire permanent du Pprd a procédé à l'installation du secrétariat exécutif du Pprd. Kisantu est la première étape d'une tournée qui va emmener le secrétaire permanent du Pprd dans toutes les villes de la province du Kongo Central.

Après avoir mis en évidence le caractère national du Pprd et le projet de société de son parti renfermé dans les concepts opératoires (PPRD), en chœur, il a repris en kikongo avec la foule le slogan " Kabila Mbazi, Bubu na ma sono" comprendre Kabila hier, aujourd'hui et demain.

Cap sur les élections

Face aux doutes qui germent dans les esprits par rapport à la tenue effective des élections fin décembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadary se veut toujours rassurant dans le cadre de sa tournée des provinces. Pendant que des caciques de l'Opposition brandissent peu-à-peu les drapeaux de la démobilisation suite à l'incertitude de l'organisation de ces joutes, à l'aube de la convocation du corps électoral le 23 juin 2018, le Pprd, par son Secrétaire Permanent, garde haut le moral et ne veut pas céder à d'autre sirène, si ce n'est celle de l'expression du peuple par les urnes pour donner le pouvoir aux politiques.

"Il y aura des élections, préparez vous ", n'arrête de rassurer Ramazani Shadary. Au Kongo Central, terre des Kimbangu et Kasa-Vubu, celui qui, depuis, se fait surnommer "coup sur coup" n'a pas raté d'insister sur cet appel alors que le Chef de l'Etat lui-même compte placer les points sur les "î" à l'occasion de son speech fin juin devant Députés et Sénateurs réunis en Congrès.

Portes ouvertes

Lors de son oral à Kisantu, un survol sur le processus électoral a conduit le Chef de l'exécutif national du Pprd à déclarer ouvertes les portes de son parti aux filles et fils du Kongo Central. Il sied de dire que dans cette période de précampagne électorale, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie enregistre de plus en plus des adhésions avec une touche particulière signée Ramazani Shadary avec la pêche des gros poissons.