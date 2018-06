Congo-Kinshasa: Avec l'appui de Profit-Congo - La Société Civile se prépare à participer au séminaire d'orientation budgétaire 2019

Les représentants des Organisations de la société civile participent depuis hier, lundi 18 juin, à l'atelier de préparation de la société civile à la participation au séminaire d'orientation budgétaire 2019.

Appuyé par le Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (Coref), à travers le Projet de Renforcement de la Rédévabilité et de la Gestion de Finances Publiques (Profit-Congo), cet atelier qui se déroule au salon Lubumbashi de Pullman Hôtel à la Gombe, vise non seulement la croissance de la transparence et la participation citoyenne dans l'élaboration du budget de l'Etat mais, aussi, l'amélioration qualitative de la contribution des Organisations de la Société Civile dans l'élaboration du budget par les recommandations pertinentes et appropriées. Sept modulés seront dispensés au cours de ces assises de trois jours, soit du 18 au 20 juin. Il s'agit du Cadre Budgétaire à Moyen terme, théorie 2019-2021 ; le Cadre Budgétaire à moyen terme ( exercices pratiques) 2019-2021 ; rappel sur les notions du Budget et innovations ( projet annuel de performance) ; la loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques ; les éléments pour l'élaboration des prévisions des dépenses ; les éléments pour l'élaboration des prévisions des recettes ainsi que la présentation du rapport d'évaluation de l'exécution du budget de l'Etat dans le secteur pro-pauvres 2014-2016.

Pour Abraham Djamba Samba wa Shako, Directeur Exécutif du Réseau Gouvernance et Démocratie (REGED), c'est une activité devenue courante dans le processus de l'élaboration du budget qui réunit les organisations de la société civile pour qu'elles soient capables de pouvoir intervenir lors de séminaire d'orientation budgétaire mais aussi lors de conférences budgétaires. A cette étape, dit-il, la société civile se prépare à s'impliquer dans le processus d'élaboration du budget en présentant ce qu'elle estime comme priorités de citoyens par rapport aux projections du Gouvernement sur un ensemble de secteurs, à savoir : la santé, l'éducation et l'agriculture, principalement ce qui a trait à la société civile.

Parlant des avancées enregistrées depuis le lancement de cet exercice, il a signifié que, désormais, le Gouvernement et les institutions acceptent d'impliquer les citoyens dans le processus d'élaboration du budget. Les prévisions budgétaires étaient des documents top secret mais aujourd'hui, elles sont à la disposition des citoyens, elle a également des informations sur la dette publique, les intérêts etc. Concernant la problématique du dépassement budgétaire, il a souligné que c'est une question toujours à l'ordre du jour car, la société civile souhaite qu'on puisse toujours favoriser certaines institutions au détriment de certains secteurs vitaux pour les citoyens. Si le budget ne peut pas être exécuté à 70% pour les secteurs de la santé, éducation et agriculture, à quoi servirai le vote du budget, s'interroge-t-il.

Objectifs de l'atelier

Les objectifs de cet atelier sont notamment, le renforcement des capacités des organisations de la société civile dans la participation citoyenne ainsi que dans leur demande d'amélioration de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance des finances publiques, en général, et du budget de l'Etat, en particulier, faciliter une meilleure participation des Organisations de la Société civile aux débats sur les actions et les politiques publiques ainsi que sur les différentes allocations préliminaires du Gouvernement en recettes et en dépenses ; améliorer qualitativement la contribution des organisations de la société civile dans le processus d'élaboration du budget par les recommandations pertinentes et appropriées ; faciliter l'harmonisation des positions de différentes organisations de la société civile de même thématique pour leur permettre de parler d'une même voix.

Résultats attendus

Le renforcement des capacités des organisations de la société civile en participation citoyenne dans le séminaire d'orientation budgétaire ; les organisations de la société civile sont capables de faire une lecture et une exploitation appropriées du Cadre Budgétaire à Moyen-terme et autres documents budgétaires relatifs à l'orientation budgétaire ; les organisations de la société civile vont rendre cohérente leurs revendications dans le cadre budgétaire à moyen-terme 2018-2021.

Il y a lieu de noter que le mot de bienvenue a été prononcé par Georges Tshonza, Représentant du Coordonnateur National du Coref.