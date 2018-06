Congo-Kinshasa: Volley-ball - Les Léopards dames démarrent les entraînements en prévision des JA de la jeunesse

Le démarrage de ces entrainements a été précédé par la publication de la liste de Léopards sélectionnés pour cette campagne. Le secrétariat général de la FEVOCO a retenu 24 joueuses évoluant dans les différents clubs de Kinshasa et à Brazzaville. Elles sont toutes dynamiques et habituées à ces genres de compétitions. Dans cette première séance d'entrainement, elles ont affiché une sérénité et la volonté de travailler encore davantage pour hausser leur niveau. Les U-18 iront aux Jeux Africains de la jeunesse, tandis que les U-20 seront à la Can. Les U-28 se présenteront en Algérie avec leur étiquète d'une équipe repêchée en dernière minute. Sur terrain, les Congolaises n'étaient pas qualifiées. Elles étaient éliminées par le Cameroun sur place à Kinshasa, au terrain Shark Club à la Gombe. Une semaine avant, le même Cameroun s'était également imposé dans la version masculine, en éliminant les Léopards hommes.

L'équipe nationale de la RDC entame les préparatifs des Jeux Africains de la jeunesse prévus au mois de juillet prochain en Algérie, et la Coupe d'Afrique des Nations CAN Kenya en août 2018.

