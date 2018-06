Congo-Kinshasa: Affaire "faux passeport" - Katumbi de nouveau traqué en justice !

Au commencement, était l'affaire de recrutement des mercenaires. Puis, dans une autre paire de manches, il était question de la spoliation d'un immeuble de M. Stoupis à Lubumbashi. Bien des mois après, un nouveau rebond est venu assaisonner son dossier judiciaire avec la problématique de sa nationalité italienne à laquelle il aurait renoncé seulement en janvier 2018. Et, comme si cela ne suffisait pas, la Police est, elle aussi, intervenue, il y a peu, pour loger le même Katumbi à la première enseigne des instigateurs d'une nouvelle rébellion dont les racines devraient être posées à Aru, en Ituri. Et, maintenant, avec l'ouverture nouvelle information judiciaire, comme cela l'a été hier, au Parquet près la Cour de Cassation, l'équation se complique davantage, en dépit de l'existence de l'Accord de la Saint Sylvestre qui fixait en lettres d'or, le principe de la décrispation politique parmi les préalables majeurs à la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.