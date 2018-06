Congo-Kinshasa: Les Ahmadis de la RDC ont fêté la fin du Ramadan avec leurs invités

Dans tous les discours et les poèmes déclamés lors de cette réception, en effet, il a été rappelé que la Comaco enseignait le vrai Islam dans toute sa pureté. Cette communauté qui encourage le dialogue interreligieux défend l'Islam assidûment et essaie de corriger les malentendus concernant l'Islam en Occident, insiste sur le fait que cette religion signifiait la paix. C'est forte de cette recommandation que cette communauté rejette tout ce qui est violence sur toutes les formes. « La Communauté islamique Ahmadiyya plaide pour la paix, la tolérance, l'amour et la compréhension mutuelle entre différentes religions. Elle croit et pratique fermement l'enseignement coranique en notant qu'il ne doit pas y avoir de contrainte en religion », est-il souligné. Une conviction qui a permis à cette communauté religieuse, qui est parmi les communautés musulmanes les plus dynamiques à ce jour, de parvenir, en un siècle, aux confins de la terre, car elle est actuellement présente dans près de deux cent dix pays dans le monde où elle mène également des actions sociales.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.