Congo-Brazzaville: Baccalauréats 2018 - Plus de 1 400 candidats pris en charge par la sécurité civile

La Direction générale de la sécurité civile (DGSC) a dévoilé, dans un rapport rendu public le 18 juin, le niveau de l'assistance sanitaire qu'elle a apportée aux candidats aux baccalauréats de l'enseignement technique et général.

Le déroulement des baccalauréats de l'enseignement technique et général a donné lieu, cette année, à l'intervention de la DGSC en matière de traitement des pathologies détectées parmi les candidats de la session de juin. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Owando, Oyo, Ouesso et Impfondo sont les localités couvertes par cette campagne et en même temps celles où sont implantés les services de la DGSC.

D'après le rapport, seules les localités d'Owando, Ouesso, Impfondo et Oyo n'ont pas enregistré des cas de maladie alors que les statistiques sont édifiantes à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et dans une moindre mesure, Nkayi, où la DGSC a traité au total six cent soixante-quinze cas au baccalauréat de l'enseignement technique et sept cent quarante-six cas au baccalauréat de l'enseignement général.

Sur le compte des pathologies déclarées, la sécurité civile égrène une liste assez longue que nous-nous proposons de relayer ( lire notre encadré), dans le but de permettre à chacun de se faire une idée de ces chiffres qui sont dévoilés presque pour la première fois en période d'examens d'Etat. Des céphalées aux crises d'asthme, des diarrhées aux simples frissons, ces statistiques indiquent combien cette intervention de la direction générale de la sécurité civile a permis de préserver des vies.

Bilan de la couverture sanitaire des baccalauréats technique et général session de juin 2018

1- Baccalauréat technique

Nombre de cas traités : 675

- Brazzaville : 587

- Pointe-Noire : 47

- Dolisie : 39

- Nkayi : 2

- Owando : RAS

- Oyo : RAS

- Ouesso : RAS

2- Pathologies

Céphalées

297

Diarrhée

174

Epigastralgie

67

Douleurs pelviennes

52

Grippe

21

Malaise

3

Douleur dentaire

15

Crise d'asthme

10

Dysménorrhée

4

Fièvre

15

Hypertension artérielle

3

Attaque de panique

2

Evacuation dans les centres hospitaliers

2

Douleurs testiculaires

1

Dysphagie (angine)

01

Accès palustre

1

Stress

1

Douleurs cervicales

1

Douleurs musculaires

1

Crampes

1

Allergie parasitaire

1

Trouble et baisse de vision

1

Toux accompagnée de céphalée

1

3- Baccalauréat général

Nombre de cas traités : 746

- Brazzaville : 587

- Pointe-Noire : 32

- Dolisie : 104

- Nkayi : 23

- Owando : RAS

- Oyo : RAS

- Ouesso : RAS

- Impfondo : RAS

4- Pathologies

Céphalées

262

Diarrhée

67

Epigastralgie

73

Douleurs abdominales

85

Grippe

27

Douleurs dentaires

29

Crise d'asthme

57

Dysménorrhée

65

Fièvre

17

Douleurs oculaires

2

Douleurs articulaires

3

Infections transmissibles

1

Plaies postromantique

2

Mastodinie

1

Frissons

3

Lombalgie

7

Cevelite

2

Panaris

1

vertiges

3

Patient inconscient

1

Accès palustre

2

Inflammation d'oreille purulente

2

Avortement spontané

1

Douleurs d'accouchement

1

Malaise génital

1

Hypoglycémie

1

Vomissements

29

Gastro cultente

1