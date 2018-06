Congo-Brazzaville: Percussions - Un concert gratuit en plein air

Ce groupe assurera la partie rythmique sous la baguette d'Émile Biayenda. Les musiciens du groupe Pointe-Noire All Stars amèneront la touche orchestrale de l'ensemble, et Fredy Massamba donnera sa voix à un répertoire mixant des tubes des Tambours de Brazza, des compositions personnelles plus récentes et quelques créations collectives inédites.

Pendant ce spectacle, Émile Biayenda et Fredy Massamba seront accompagnés par une formation musicale inédite, composée de musiciens de Pointe-Noire, notamment le quatuor de percussions Doundouba qui, en moins de deux ans, a imposé sa vitalité et son originalité.

Les tambours vont ainsi une fois de plus résonner dans la ville océane, un retour à la tradition marqué par un concert multicolore qui renvoie les spectateurs au temps où le grand tambour, ancêtre des percussions, était le compagnon de tout un continent. Ces tambours vont parler aux Ponténégrins et chanter pour leur bonheur. Chacun va, à sa manière, essayer de décortiquer le message mystique que cache le son des tambours.

