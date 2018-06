Cote d'Ivoire: CEPE session 2018 - Un taux de réussite de 83,57 %

Mme Dosso a profité de ce point presse pour exprimer la reconnaissance de Kandia Camara aux Forces de défense et de sécurité et au personnel enseignant pour leur mobilisation.

Ajoutant également que ce taux de réussite est à mettre également à l'actif du personnel enseignant qui a entendu l'appel au civisme et à l'engagement lancé par la Ministre Kandia Camara dès la rentrée scolaire. La Directrice des examens et concours a rappelé que les parents disposent de sept jours pour introduire leurs réclamations.

Ce taux national connait une hausse de 02,59 points par rapport à 2017. « Nous avons retrouvé le niveau de 2016 que nous avons même dépassé de 0,24 points. Ce rebond s'explique non seulement par la tranquillité et la stabilité que l'école ivoirienne a connu durant l'année scolaire 2017- 2018 », a indiqué Mme Dosso.

