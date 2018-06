Tunisie: «3ich Tounsi» organise quatre événements exceptionnels

Pour que l'expérience soit unique et exceptionnelle, «3ich Tounsi» a pensé à toutes les commodités: infirmerie et ambulance sur place, sanitaires et dispositif de sécurité important pour que chacun puisse vivre pleinement ces événements où la musique sera également présente.

Seront également mis à la disposition du public des accès prioritaires pour les familles avec enfants de moins de six ans, pour les handicapés, les personnes âgées et les femmes enceintes.

En plus de la retransmission des matches, «3ich Tounsi» propose également aux spectateurs de profiter du village «3ich Tounsi»: une zone aménagée où petits et grands pourront se divertir avec des jeux, déguster des spécialités tunisiennes revisitées.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.