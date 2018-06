Burkina Faso: Le Synatcomb a propos des grèves au Minefid - « Il faut trouver des solutions idoines »

Au Burkina Faso, l'activiste et lanceur d'alerte Naïm Touré est toujours en garde à vue. Il devrait… Plus »

Le SYNATCOMB s'est aussi prononcé sur les grèves au MINEFID. Après avoir reçu beaucoup de plaintes de ses membres, le SYNATCOMB estime que la grève au MINEFID handicape le développement. « On peut grever mais, il y a des façons de grever, et il faut trouver des solutions idoines.

Une centrale solaire de 150 mégawatts pour pallier le déficit énergétique que rencontre le Burkina Faso. C'est ce à quoi va aboutir la signature de convention entre le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB) et un consortium de partenaires occidentaux et africains. C'est un accord tripartite qui va conduire à lever des fonds pour construire la centrale électrique. « Nous avons pour ambition de contribuer à développer notre nation.

