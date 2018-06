Cote d'Ivoire: Amadou Soumahoro - 'Tant que les héritiers d'Houphouët seront ensemble, ils triompheront'

"La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire politique. La Côte d'Ivoire est à un carrefour que nous allons aborder avec beaucoup de détermination ». Le ministre auprès du président de la République, chargé des Affaires politiques, Amadou Soumahoro a tenu, samedi dernier, à expliquer aux militants du Rassemblement des républicains (RDR) de la commune de Cocody la nécessité de la création du parti unifié, avant de les exhorter à soutenir sans réserve la construction de ce grand parti de rassemblement et d'union des "enfants" du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny.

Envoyé de la direction du parti logé à la rue Lepic dans le cadre des tournées de sensibilisation des bases, l'ex-président du directoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est revenu sur l'histoire de cette alliance pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les motivations et les objectifs visés par le président de la République, Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et de son aîné Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). «C'était à Accra.

A l'époque les militants du RDR et ceux du PDCI se regardaient en chien de faïence. Sauf, les deux chefs qui se saluaient. Les deux ont décidé à Accra lors des négociations de sortie de crise d'unir les enfants d'Houphouët pour sauver le pays.

Ainsi, le 18 mai 2005 à Paris, l'accord du RHDP a été signé par tous ceux qui se réclamaient de la philosophie du président Houphouët-Boigny. A partir de ce moment nous avons commencé à nous organiser.

Et nous avons gagné toutes les élections jusqu'à ce jour. Cela veut dire que tant que les héritiers d'Houphouët seront ensemble, ils triompheront », a-t-il estimé. Cependant, il est conscient que la construction du parti unifié ne sera pas une partie de plaisir. C'est pourquoi, il comprend les réticences, les inquiétudes de certains qui s'interrogent sur leur avenir dans ce grand parti houphouétiste.

Mais, a-t-il dit, ces derniers doivent savoir et surtout comprendre que l'intérêt de la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. «Je voudrais demander aux uns et aux autres d'êtres patients. La Côte d'Ivoire est au-dessus de nos intérêts propres. Il faut qu'on soit ensemble, rassemblé et uni autour et au chevet de notre pays.

C'est ce que nos deux présidents ont compris », a-t-il souligné. L'ex-secrétaire général par intérim du RDR est, lui, convaincu que le parti unifié est l'instrument de la consolidation de la paix retrouvée, de la stabilité et du développement. Le parti unifié, at-il jugé, est une chance pour la Côte d'Ivoire.

« Le parti unifié n'est autre chose que l'appel à l'union, au rassemblement, à l'unité, au dialogue, à la fraternité, à la solidarité, à la paix, à la stabilité du pays.

Avec ce parti nous n'aurons que des victoires », a-t-il convaincu. En ce qui concerne la révision de la liste électorale qui démarre aujourd'hui, l'émissaire du RDR a invité les militants à se mobiliser massivement pour y prendre part pour la victoire du RHDP aux élections prochaines.