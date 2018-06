Le Forum Economique International des Amériques (FEIA) a été créé dans le but de promouvoir un échange d'idées et de perspectives sur les grands enjeux économiques du moment. Il réunit les décideurs politiques et économiques et favorise les relations d'affaires.

Saisissant cette opportunité, il a rappelé l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement ivoirien en vue de rassurer les entrepreneurs avec un cadre légal et réglementaire performant et dynamique depuis 2011.

Lors de sa prise de parole, Bruno Koné a relevé que le Gouvernement ivoirien ne ménage aucun effort pour la promotion et le développement du numérique afin d'en faire un véritable levier de croissance et de développement pour son émergence. Poursuivant, il a fait remarquer que la présence de la Côte d'Ivoire à Montréal se présente comme une opportunité qui devrait lui permettre de s'enrichir de l'expérience des autres pays.

Bruno Koné, invité par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a apporté des éclairages sur l'entreprenariat numérique pour l'espace francophone, l'inclusion financière dans les pays francophones et le rôle des pouvoirs publics des pays francophones face aux défis économiques et géostratégiques du numérique.

